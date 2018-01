VVD-fractie Amsterdam wil lokhomo’s inzetten tegen geweld

on

De VVD-fractie in Amsterdam wil lokhomo’s inzetten om het geweld tegen homo’s tegen te gaan. ‘Het wordt tijd voor drastische maatregelen’, stelt VVD-gemeenteraadslid Marianne Poot.

Poot wil politieagenten in burger hand in hand laten lopen tijdens bijvoorbeeld uitgaansavonden. Daarmee wil Poot een duidelijk beeld krijgen van de mate waarin de lhbti-gemeenschap doelwit is van geweld.

Daarnaast denkt Poot dat met dit plan de kans om daders van homogeweld op heterdaad te betrappen vergroot wordt. ‘Je moet intolerant zijn tegen intolerantie’, zegt Poot tegen AT5.

In 2009 is er al een experiment gedaan met een lokhomo. De aanleiding was een reeks aangiften tegen een man die op internet seksafspraakjes maakte met homoseksuelen en hen vervolgens beroofde. Door deze gerichte uitlokking is er destijds een verdachte aangehouden, waardoor Poot denkt dat deze methode vaker ingezet moet worden.

Naar aanleiding van eerdere mishandelingen vroed de VVD-fractie een spoeddebat aan. Dat leverde geen concrete maatregelen op.

(Bron en screenshot: AT5)

