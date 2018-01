Julian P. Boom (40), die in 25 landen wilde trouwen, overleden

on

De Nederlandse kunstenaar Julian P. Boom is maandag overleden. Dat heeft haar vrouw Fleur Pierets bekend gemaakt.

Julian P. Boom en Fleur Pierets waren van plan 25 keer met elkaar te trouwen, telkens in een ander land waar het burgerlijk huwelijk is opengesteld voor paren van gelijk geslacht.

Hun project was een aanklacht tegen de andere landen in de wereld, waar twee mannen of twee vrouwen niet met elkaar kunnen trouwen en waar hun relatie veelal onmogelijk en zelfs strafbaar is.

Na het vierde huwelijk in Parijs, twee maanden geleden, werd bij Julian kanker geconstateerd.

Het stel begon het project op 20 september 2017 in New York en op 12 oktober dat jaar gaven ze elkaar het ja-woord in Amsterdam, waarna nog een huwelijk in België en Frankrijk volgde.

Julian Boom overleed maandag op 40-jarige leeftijd. Haar vrouw plaatste een in memoriam-filmpje op YouTube.

Hier het interview dat Humo eerder dit jaar hield met Pierets.

(Bron: Humo, NOS)

