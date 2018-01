Tsjetjeense president: zanger mogelijk door familie vermoord

on

De Tsjetsjeense zanger Zelimkhan Bakayev zou door zijn eigen familie zijn vermoord vanwege zijn geaardheid. Dat suggereerde president Ramzan Kadyrov van Tsjetsjenië afgelopen week op de staatstelevisie.

Het is de eerste keer dat Kadyrov zich publiekelijk heeft uitgelaten over de verdwijning van de zanger. Het is ook voor het eerst dat de president erkent dat er in zijn land homoseksuelen worden vervolgd en vermoord. Kadyrov deed de berichten over het gewelddadig optreden tegen homo’s altijd af als ‘leugens’.

Zelimkhan Bakayev (foto) verdween 8 augustus 2017, toen hij vanuit Moskou aankwam in Grozny om het huwelijk van zijn zus bij te wonen. Hij verdween enkele uren na zijn aankomst. Volgens onbevestigde berichten zou hij zijn gemarteld en vermoord door de autoriteiten.

Eerder werd door de autoriteiten gesuggereerd dat de zanger naar het buitenland was gevlucht en dat hij schulden had.

‘Geen bewijs’

De Tsjetsjeense leider verwierp op televisie de beschuldiging dat de zanger door de autoriteiten is omgebracht.

‘Zijn familieleden, die hem niet in de gaten hielden en zich schaamden omdat hij homo was, zeggen nu dat ik hem heb meegenomen’, vertelde hij aan een publiek van geüniformeerde veiligheidstroepen. Hij voegde eraan toe dat er geen bewijs is dat de staat er bij betrokken is.

‘Is er niemand in het dorp, een man in het gezin, die kan toegeven: wij hebben dit gedaan?’

Gedumpt

De vader van de zanger Khussein Bakayev zei na de uitzending dat zijn familie niets te maken heeft met de verdwijning van zijn zoon.

Homoseksuelen die het land wisten te ontvluchten, melden dat familie vrijwillig of gedwongen door de overheid homoseksuele familieleden vermoorden. ‘Ze worden in elkaar geslagen, verkracht en gemarteld door de autoriteiten en vervolgens bij hun familie voor de deur gedumpt. Die mag het karwei dan afmaken’, verklaarde een gevluchte homo enige tijd geleden.



(Bron: Radio Free Europe)

