Regenboogvlag om schouders atleet in shampoo-reclame

De Amerikaanse Freestyle skiër Gus Kenworthy is tijdens Olympische Winterspelen in Pyeongchang ambassadeur voor Procter & Gamble. De openlijk homoseksuele atleet is in een reclamespot voor Head & Shoulders te zien met onder meer een regenboogvlag om zijn schouders.

Het thema van de campagne is ‘Shoulders of Greatness’ en benadrukt zaken die mensen op hun schouders dragen zoals trots, druk en verwachtingen en hoe dat hen motiveert om boven zichzelf uit te stijgen. Hoeveel geld Gus Kenworthy met zijn optreden in het spotje verdient, is niet bekend.

De 26-jarige Augustus Richard ‘Gus’ Kenworthy zegt het ‘geweldig’ te vinden deel uit te maken van de campagne, omdat hij zich er in kan herkennen. ‘Voor ik uit de kast kwam, voelde ik een enorme last op mijn schouders. Door mijn coming-out verdween die last en kreeg ik zelfvertrouwen, waardoor ik beter ging presteren.’

De skiër won zilver tijdens de spelen vier jaar geleden in Sotsji. In 2015 kwam hij publiekelijk uit de kast in een interview met ESPN.

Witte Huis

Mocht hij een mediale winnen, zal hij een uitnodiging om op het Witte Huis te komen afslaan. De beslissing van president Trump om transgenders uit het leger te weren, ziet Gus Kenworthy als een directe aanval op de LHBTI-gemeenschap. ‘Het vereist meer moed om het huis te verlaten als een transgender, dan Trump ooit heeft moeten tonen’, aldus Kenworthy in een interview met Time.

