‘Mars voor het recht om jezelf te zijn’ in Amsterdam na geweld

In Amsterdam wordt zondag 28 januari de ‘Mars voor het recht om jezelf te zijn’ gehouden. De mars is een initiatief van Black Queer & Trans Resistance NL en start om 12:30 uur bij metrostation Wibautstraat.

Op die plek werd de 24-jarige Surinaamse Xeverio met een baksteen geslagen tijdens een beroving. Voor de beroving werd hij uitgescholden voor homo. De geweldige beroving leidde tot een spoeddebat in de gemeenteraad van Amsterdam.

De organisatoren van de mars zijn geschrokken van de mishandeling: ‘We zien dat er veel racisme is binnen de homoseksuele (uitgaans)scene. LHBT-personen van kleur worden racistisch bejegend of als een lustobject gezien’, schrijven ze in een bericht op Facebook.

De mars begint dus op de Wibautstraat en eindigt bij Vereniging ons Suriname aan de Zeeburgerdijk. Tijdens de mars zullen er gesprekken en toespraken plaatsvinden.

