Man mishandeld in Amsterdam; opnieuw anti-homogeweld

on

In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man mishandeld in het Westerpark. De politie gaat er vanuit dat de man is mishandeld vanwege zijn geaardheid.

De 48-jarige man liep ’s nachts door het park, waar hij werd aangesproken door twee mannen met helmen op. Daarna kreeg hij meerder klappen in zijn gezicht.

Een man en een vrouw, die verderop op een bankje zaten, riepen dat de daders moesten stoppen. Daarop gingen de daders er op een scooter vandoor. De politie wil graag met de man en de vrouw in contact komen.

Ook is de politie opzoek naar andere getuigen.

Derde geval

Het is het derde geval van anti-homogeweld in Amsterdam. In de nieuwjaarsnacht werd een man in Amsterdam-West mishandeld en twee weken geleden werd een man van 24 beroofd, nadat hij was uitgescholden voor homo. Dat was voor de politiek aanleiding voor een spoeddebat over het geweld in de stad.

(Bron: AT5, foto: Westerpark, Google Streetview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws