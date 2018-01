Jan Scheepstra van Utrechtse disco De Roze Wolk overleden

on

Zaterdag is onverwachts Jan Scheepstra overleden. Met name in de Utrechtse homowereld was Jan Scheepstra een bekende.

Hij was de oprichter van homodisco De Roze Wolk (1982-2006) en betrokken bij de organisatie van de EuroGames in 2005 .

Verder was Scheepstra een van de initiatiefnemers van het Midzomergracht festival.

Jan Scheepstra heeft voor duizenden jongeren – homo, lesbo, bi, trans, hetero – in Utrecht veel betekend met zijn disco.

Boek

‘Duizenden jongeren zijn er geweest en ze vertellen mij ook allemaal dat het voor hun een hele belangrijke plek was’, zegt Adrianne Dercksen. Zij schrijft een boek over De Roze Wolk en sprak met ruim vijftig mensen over de homodisco.‘Een plek waar ze zichzelf konden zijn en waar ze niet vreemd aangekeken werden. Ze konden zijn wie ze waren.’

Het boek is een initiatief van Jan Scheepstra.

De Roze Wolk was de eerste homodisco in Utrecht. Drie jaar na de opening, opende Scheepstra het café De Wolkenkrabber boven de disco. Nu is Café Kalff op die locatie te vinden.

Jan Scheepstra werd 58 jaar.

(Bron: RTV Utrecht, foto: Facebook)

