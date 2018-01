Radio 21-01: Hoe vaak doen we het en hoe doe je het veilig?

on

Hoe vaak doen we het en hoeveel plezier beleven we eraan? Zijn er verschillen tussen hetero’s en homo’s in hoe ze seks beleven? Kenniscentrum Rutgers onderzocht het en Hanneke de Graaf vertelt over de uitkomsten.

We weten het allemaal wel: doe het veilig. Maar wat is veilig en wat niet? Henriette van Buel van GGD IJsselland bespreekt in een aantal uitzendingen van de Roze Golf diverse sekstechnieken en geeft aan wat de risico’s zijn. In deze uitzending gaat het over orale seks.

Let op: de Roze Golf begint tien minuten later in verband met de voetbalwedstrijd Heracles – PSV.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 21 januari tussen 18:40 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel