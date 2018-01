Sponsors blijven Voetbal Inside trouw na ‘lompe’ grappen

on

Heineken en Gillette blijven sponsors van het RTL-programma Voetbal Inside. RTL laat weten dat presentator Wilfred Genee en analisten René van der Gijp en Johan Derksen niet op hun mogelijk kwetsende uitspraken zijn aangesproken. Ook verandert niets aan de formule van het programma.

Dat meldt de Telegraaf.

De sponsors wilden een goed gesprek met RTL nadat er ophef was ontstaan over homofobe, seksistische en racistische uitspraken in de uitzendingen. De sponsors lieten weten zich te beraden op de samenwerking. De sponsors hebben volgens de krant gepraat met RTL, maar geen van de partijen wil ingaan op de inhoud van de gesprekken.

RTL zegt de drie gesprekspartners erop aan te spreken ‘als ze over een grens heen zouden gaan. Maar dat is nog niet gebeurd.’

RTL noemde eerder de ’grappen’ van de drie mannen ‘soms lomp, ongenuanceerd en controversieel’ en stelt dat ‘de mening van de drie ’analisten’ niet gelijk staat aan die van RTL.’

(Bron: de Telegraaf)

