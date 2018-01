Radio 14-01: Over de PrEP-pil en het donatie-verhaal van Hennie

on

De PrEP-pil staat volop in de belangstelling. De pil voorkomt dat je HIV krijgt, maar PrEP slikken kan niet zomaar en is niet zonder risico’s.

Harriette van Buel van GGD IJsselland legt uit hoe je het best met deze PrEP-pil kunt omgaan.

Hennie Haverdil uit Doetinchem had dertig jaar een relatie. Eind 2016 overleed zijn partner Antoine. Het was zijn wens om zijn weefsel en organen te doneren, maar dat liep anders.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 14 januari tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel