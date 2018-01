Parkeerplaats ’t Vaerland langs A59 bij Waspik definitief dicht

on

Parkeerplaats ’t Vaerland langs de A59 bij Waspik blijft gesloten. Volgens Rijkswaterstaat is er voldoende capaciteit bij omliggende parkeerplaatsen. De parkeerplaats stond bekend als ‘homo-ontmoetingsplaats’.

Ook was er sprake van illegale prostitutie en drugshandel, reden in 2015 voor Rijkswaterstaat om de parkeerplaats af te sluiten.

Stichting Platform Keelbos, een stichting die zich inzet voor de belangen van bezoekers van homo-ontmoetingsplaatsen, vocht de sluiting met succes aan. De rechter oordeelde dat openbare orde en veiligheid niet als grond kunnen dienen om een parkeerplaats te sluiten.

Beleid

Toch blijft de parkeerplaats gesloten. Het beleid is dat parkeerplaatsen zonder voorzieningen gesloten worden, als de mogelijkheid om te parkeren niet nodig is. Uit onderzoek naar de capaciteit van de nabij gelegen parkeerplaatsen De Sprang en Steelhoven, blijkt volgens Rijkswaterstaat dat deze parkeerplaatsen groot genoeg zijn om de sluiting van ’t Vaerland op te vangen.

‘Teleurgesteld’

Voorzitter Anthony Mathijsen van Platform Keelbos zegt in BN De Stem ‘teleurgesteld ‘ te zijn over dit besluit.’Ik begrijp het niet. De verkeersdruk neemt alleen maar toe. Hoe kunnen ze dan voorspellen dat het in de toekomst niet nodig is om meer plaatsen te hebben?’ Ook is hij het niet eens met de aanpak van het onderzoek.

‘Vooraf was al besloten dat deze locatie dicht moest. Vanwege zogenaamde overlast, niet vanwege verkeersredenen. Ze hebben nu zo daar naartoe gewerkt dat de resultaten aansluiten bij wat ze willen.’

(Bron en screenshot: BN De Stem)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws