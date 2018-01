Geen besluiten in Amsterdam over aanpak anti-homogeweld

on

In Amsterdam is donderdagmiddag in de commissievergadering Algemene Zaken gesproken over het anti-homogeweld in de stad. Het geweld van de laatste tijd werd unaniem veroordeeld, maar het kwam het niet tot concrete voorstellen.

Wel beloofde burgemeester Van Aartsen het overleg met de driehoek en de belangengroepen te herstellen. Er is ‘meer actie nodig’, erkent Van Aartsen.

Een van de onderwerpen waar men het niet over eens wordt, is een speciale app waar anti-homogeweld kan worden gemeld. D66-raadslid Jan-Bert Vroege had een motie ingediend om een aparte app op te richten, maar zijn voorstel ketste af omdat er al een antidiscriminatie-app in de maak is.

Camerabeelden

Een ander twistpunt was de vraag of camerabeelden met daarop belagers eerder door het OM kunnen worden vrijgegeven. ‘Ja’, vinden PvdA, VVD en CDA. Maar daar wil interimburgemeester Jozias van Aartsen niet aan. ‘De scheiding der machten moet in stand blijven, dat is iets wat ik sterk besef’, aldus de burgervader.

Adviezen

Hoezeer de beleidsmakers van regen in de drup raken, werd vooral duidelijk tijdens het betoog van Nachtburgemeester Mirik Milan. Volgens Milan was er niet genoeg geld in het potje diversiteit, en heeft de homogemeenschap zich al vaker uitgesproken. ‘Met hun adviezen is niets gedaan’.

Anti-homogeweld

De discussie in de commissievergadering vond plaats op verziek van de VVD-fractie naar aanleiding van de beroving en mishandeling van een 24-jarige homo afgelopen zaterdag. De politie onderzoekt of er sprake is van homo-gerelateerd geweld.

Nieuwjaarsdag werd een 22-jarige man in Amsterdam mishandeld vanwege zijn geaardheid.

(Bron: AT5, foto: Politie)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws