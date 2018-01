Duitse bisschop wil discussie zegenen homoseksuele paren

on

De vice-voorzitter van de conferentie van katholieke Duitse bisschoppenconferentie, Franz-Josef Bode, vindt dat de katholieke Kerk in Duitsland serieus moet kijken of relaties van paren van gelijk geslacht de zegen van de kerk kunnen krijgen.

‘Ik ben van mening dat we er binnen de kerk over moeten discussieren. Er over zwijgen en het onderwerp taboe verklaren brengt ons niet verder en geeft onrust’, zei de bisschop van Osnabrück in de Neue Osnabrücker Zeitung.

‘Je kunt bijvoorbeeld denken aan een zegening – die niet verward moet worden met een huwelijksceremonie.’

Verbod

De discussie is actueel. September vorig jaar verbood bisschop Felix Genn van het bisdom Münster een priester om ‘een zegen voor geliefden’ uit te spreken in een eredienst voor de burgemeester Peter Hinze van Emmerich en zijn partner.

Zelfs al is het begrip ‘ burgerlijk huwelijk’ anders dan wat de kerk verstaat onder het huwelijk, het is een politieke realiteit dat het burgerlijk huwelijk openstaat voor paren van gelijk geslacht, aldus de bisschop.

Over homoseksuele relaties zegt hij: ‘Zit daar niet zoveel positiefs en goeds in, dat we daar rechtvaardiger over moeten zijn?’

Vorig jaar juni werd in Duitsland het burgerlijk huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht.

