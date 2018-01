Eurovisiezangeres France Gall overleden op 70-jarige leeftijd

on

De Franse zangeres France Gall is zondagochtend op 70-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker.

France Gall won in 1965 het Eurovisiesongfestival met het nummer ‘Poupée de cire, poupée de son‘. Ze deed toen mee namens Luxemburg. Het nummer werd in verschillende talen uitgebracht.

Twee jaar daarvoor nam ze op haar zestiende haar eerste single op: ‘Ne soit pas si bête‘, die direct 200.000 keer over de toonbank ging. Daarna volgden meer hits.

Senegal

Nadat Gall in 1973 muzikant Michel Berger ontmoette en drie jaar later met hem trouwde, zong ze alleen nog maar zijn werk. Ze scoorde in de jaren 80 verschillende hits als ‘Evidemment‘ en ‘Ella Elle L’a‘.

In 1992 stierf Berger, een jaar later werd Gall behandeld voor borstkanker. Vijf jaar later bezweek haar dochter Paulette aan taaislijmziekte. Gall verhuisde naar Senegal en verscheen nog maar zelden in de openbaarheid.

France Gall werd eind vorig jaar in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen.

(Bron: NOS)

