Transgender wil overplaatsing na aanranding en mishandeling

Een 26-jarige transgender, die een gevangenisstraf van 10 jaar uitzit in het Amerikaanse Menard Correctional Center in Menard in de Amerikaanse staat Illinois, probeert via de rechter overplaatsing af te dwingen naar een vrouwengevangenis.

De in een mannenlijf geboren vrouw zit vast voor een inbraak. Ze zegt in de mannengevangenis geregeld te worden uitgescholden en beschimpt en te worden aangerand en mishandeld door medegedetineerden en bewakers.

De zaak diende vorige maand en de rechter besloot een hoorzitting te houden om duidelijkheid te krijgen over de genderidentiteit van de gedetineerde en of ze een risico zou kunnen vormen voor vrouwelijke gedetineerden.

Overplaatsing

Ze zat eerder opgesloten in het Pinckneyville Correctional Center en werd na eerdere klachten van haar overgeplaatst naar het zwaarbewaakte Menard Correctional Center, maar daar werd de toestand voor haar erger. Bewakers hadden haar bij aankomst al gewaarschuwd dat ze zou worden gepakt omdat ze had geklaagd over de Pinckneyville-bewakers.

Cijfers

In Amerika hebben gevangenissen de mogelijkheid om transgenders over te plaatsen, maar dat gebeurt zelden. Uit cijfers over 2016 blijkt dat er in de twee vrouwengevangenissen van Illinois geen transgenders zaten; in de 24 mannengevangenissen zaten er 28 opgesloten.

Slachtoffer

Volgens de laatste beschikbare gegevens van het ministerie van Justitie waren er vanaf 2012 ruim 3.200 transgender-gevangenen in staats- en federale gevangenissen. Bijna 40 procent meldde dat ze slachtoffer waren van seksueel wangedrag door andere gevangenen en bewakers, vergeleken met ongeveer 4 procent van de niet-transgenders, die melding maakte van dergelijk misbruik.

Een beslissing van de rechter over het overdrachtsverzoek kan nog enkele weken duren.

(Bron: AP)

