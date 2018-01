Column Frans Heemskerk: Van idee naar column

on

Frans Heemskerk schrijft dagelijks een persoonlijk verhaal op zijn site Aidan’s World. Hij is verder vaste columnist bij het programma ‘Uit de Kast’ op Radio Capelle, Omroep Zuidplas, Radio Schiedam en de Lokale Omroep Krimpen aan de IJssel.

Deze column zal alleen verschijnen op de website van ‘Roze Golf’, en niet, zoals gebruikelijk, worden voorgelezen in het programma ‘Uit De Kast’. Aan de hand van hoe de column voor het programma en het programma zelf eigenlijk tot stand komt zal ik uitleggen hoe dat komt.

Het programma ‘Uit De Kast’ is een live radioprogramma welke, zoals bekend, op de eerste en derde zaterdag van de maand wordt uitgezonden In Capelle aan den IJssel, Zuidplas, Schiedam en Krimpen aan den IJssel. In de regel zijn er twee interviews met gasten, het liefst in de studio maar soms ook telefonisch. Soms een van te voren opgenomen reportage op locatie, en als vast onderdeel dus mijn column. Omdat het live is, geeft dat een bepaalde dynamiek aan het programma. Ruim van te voren wordt het onderwerp van die week bedacht en uitgewerkt door de redacteuren. Er wordt contact gelegd met eventuele gasten en naar aanleiding van de insteek laat ik me inspireren voor een column.

Ik probeer het dan wat breder te trekken en het onderwerp van diverse kanten te bekijken met enige ironie en relativering. Soms stel ik me zo nodig als advocaat van de duivel op. Ook vind ik het belangrijk om als LHBT-gemeenschap niet te vaak in een slachtofferrol te gaan zitten maar juist in onze kracht te staan. Ik blijf het een leuke uitdaging vinden om over het gekozen onderwerp mijn gedachten te laten gaan en dat in een column te vangen. Ook het nummer dat na de column komt, is een keuze van mij, dat heb ik van het begin af aan erin gebracht, zodat het één geheel vormt.

Het onderwerp van zaterdag 6 januari, zo hoorde ik een aantal weken geleden is: ‘De ins en outs van de leerscene’. En in het whats app groepje wat we hebben als medewerkers van het programma appte ik: ‘Daar kan ik geen column over schrijven, ik heb er helemaal niets mee’. Nog in dezelfde minuut dat ik het plaatste was er al antwoord van een collega die graag in mijn column-schoenen stapte en er wel raad mee wist. Prima wat mij betreft.

Toch werd ik, eigenlijk ook wel terecht, door de eindredacteur er op gewezen dat ík de columnist ben, en het juist wel leuk was geweest om als tegenwicht een ander geluid te laten horen dan de gasten en de gastcolumnist die nu hun licht over dit onderwerp laten schijnen. Maar omdat ik er niks mee heb, was mijn reden om geen column te schrijven dat ik de mensen die zich in die scene begeven niet in het belachelijke wilde trekken, door er wel begrip voor te hebben maar er niets van te snappen dat mensen dat leuk vinden. In één zin; ik ben daar veel te nuchter voor en vind het een soort carnavalesk gebeuren met verkledingen en rollen die worden aangenomen.

Zijdelings heb ik er wel eens mee te maken gehad, toen een vroegere vriend zich in de leerscene ging begeven en zo nu en dan wel eens vertelde over wat en hoe, en dat stelde mijn visie niet echt bij. Leven en laten leven, dat zeker, maar ik kan er verder niets zinnigs over zeggen. Één van de punten in het programma is dat er in Rotterdam en omstreken voor de gaysuele leermensch helemaal niets meer is waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Die vroegere vriend is een aantal jaar geleden naar Berlijn verhuisd om reden dat die Lederszene daar zeer bruisend is.

Tot zover dus een inkijkje in het tot stand komen van het programma en de wijze waarop ik mijn columns schrijf, en in dit geval dus niet geschreven heb. Mocht je toch wel nieuwsgierig zijn naar deze uitzending, dan kun je die terugluisteren via www.radiocapelle.nl/programma/uitdekast. Klikken onder 6 januari 2018 op uitzending gemist.

Volgende keer zal ik zelf weer een column schrijven en voorlezen. O ja, het liedje wat ik zelf zou uitkiezen in dit verband is natuurlijk er één met een knipoog: ‘Macho Man’ van de Village People.

