Radio 07-01: John Lapré is homo en gelovig, maar zonder kerk

John Lapré is een gelovig man. Ook nadat hij uit de kast kwam en daarom uit de kerk werd gezet, bleef zijn geloof in God overeind. Voor John is God liefde.

Hij schreef het boek ‘De Veilige Kerk’.

In de Roze Golf een uitgebreid gesprek met John Lapré over geloof en religie.

John Lapré kan zich niet vinden in een kerk die anderen strikte regels oplegt en heeft nog geen geloofsgemeenschap gevonden waar hij zich welkom voelt. Hij beleeft zijn geloof op zijn eigen manier.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 7 januari tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

