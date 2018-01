Amsterdamse aids- en homoactivist Mikel Haman overleden

on

De Surinaams-Nederlandse aids- en homoactivist Mikel Haman is overleden. Haman was al enige tijd ziek en overleed donderdagavond op 54-jarige leeftijd.

De in Suriname geboren en in Amsterdam woonachtige Haman was een icoon voor de Surinaams-Nederlandse LHBT en HIV beweging. In 2000 werd bij hem vastgesteld dat hij HIV-positief was.

Mikel Haman organiseerde de eerste Surinaamse avond in Café Lellebel in Amsterdam en was de initiatiefnemer van onder meer Kwaku’s Roze Zondag.

In 2013 werd hij gehuldigd op het Kwaku Festival. De organisatie van dit jaarlijks terugkerend festival heeft kort voor het overlijden van Haman aangegeven een speciale Award naar hem te vernoemen.

Mikel Haman was ook actief in de strijd tegen healing-praktijken. Hij werd in 2009 door een laborante van het VUmc voor genezing doorverwezen naar haar Pinkstergemeente.

Dat jaar kreeg op zijn initiatief de Caraïbische boot tijdens de Canal Parade in Amsterdam het thema ‘Sexual Healing’en hij nodigde de toenmalige stadsdeelvoorzitter van Zuidoost Elvira Sweet uit om mee te varen.

AT5 maakte in 2014 een portret van Mikel Haman.

(Bron: Waterkant, AT5)

