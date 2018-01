‘Open Avond’ van regionale werkgroep Orpheus in Deventer

on

De Orpheus werkgroep Regio Apeldoorn-Deventer-Zutphen houdt dinsdag 9 januari weer een zogenoemde open avond. Iedereen die te maken krijgt met bi- en homoseksualiteit binnen een heterorelatie kan er geheel vrijblijvend terecht voor informatie en/of een goed gesprek.

De open avond wordt gehouden in Café De Hip aan de Brink 21 in Deventer. De deur is vanaf acht uur open.

Wie vooraf meer wil weten over de avond of over Orpheus kan bellen met Els (0570 – 64 91 27) of Yvonne (0570 – 59 18 18).

Sacha en Aernoud zijn ‘ervaringsdeskundigen’; een gesprek met hen was eerder te horen in de Roze Golf.

