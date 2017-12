on

Eerste Kerstdag is het een jaar geleden dat George Michael overleed. Hij werd 53 jaar.

Ilja de Jong is dj van COC Zwolle en fan van George Michael.

In de Roze Golf vertelt ze over de muziek van hem, over zijn leven en over zijn worsteling met homoseksualiteit.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 24 december tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

