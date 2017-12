Medewerkers radiostation na lancering met dood bedreigd

on

In Tunesië worden medewerkers van het radiostation Shams Radio beledigd en met de dood bedreigd. Het station is maandag van start gegaan en richt zich op de lhbti-gemeenschap.

Het station, dat 24-uur per dag via internet te beluisteren is, heeft als moto dignité et egalité, waardigheid en gelijkheid. De uitzendingen gaan over politieke, economische en sociale onderwerpen met bijzondere aandacht voor lhbti’ers.

Steun

Het radiostation is opgezet met Nederlandse steun: homorechtenorganisatie Shams kreeg subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoeveel Nederland gaf, wil het ministerie van Buitenlandse Zaken niet zeggen, maar volgens advocaat en oprichter van het station Mounir Baatour gaat het om minder dan 100.000 euro, zegt hij tegen verslaggever Jeroen de Jager in Nieuws en Co.

Buitengesloten

Baatour is Shams Radio begonnen omdat lhbt’ers worden buitengesloten. ‘We hebben geen stem in Tunesië noch in de rest van de Arabische wereld. Alle media berichten negatief over homoseksuelen. Ze noemen ons pervers, zondaars en sodomieten.’

De raad van imams in Tunesië wil dat het radiostation wordt gesloten.

(Bron: NOS, Nieuws en Co)

