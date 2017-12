Homo-activisten in Polen maken lied: ‘Hou van ons met kerst’

on

De Poolse homo-activisten Jakub Kwieciński en Dawid Mycek hebben een kerstlied opgenomen: ‘Hou van ons met kerst’. Jakub is tv-presentator en journalist. Hij trouwde eerder dit jaar in Spanje met Dawid.

In de clip bij het liedje is te zien hoe ze kerst vieren te midden van andere homo’s, lesbiennes en transgenders, onder wie het homokoppel Jack en Andrew met hun zoontjes, die eerder Polen verlieten vanwege bedreigingen aan hun adres.

Jakub en Dawid publiceerden eerder een video over hun coming out. Daar werd op gereageerd met doodsbedreigingen. Ook zetten ze het lied ‘Some other summer’ op hun YouTube-kanaal.

Het kerstlied begint met homofobe teksten, zoals ‘Die regenboog is een symbool van perversie’, ‘homo’s moeten genezen worden’ en ‘homoseksualiteit is beestachtig’.

Jakub: ‘Tijdens Kerst heerst er een soort magische vriendelijkheid onder mensen. We willen dit moment dan ook aangrijpen om mensen bekend te maken met problemen waar wij tegenaan lopen.’

In Polen heeft 70 procent van de homoseksuelen en transgenders te maken krijgt met agressie en geweld. ‘Er is dus een hoop te doen’, zegt Jakub.

(Bron: JastrabPost, YouTube, Roze Golf, foto: screenshot videoclip)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder