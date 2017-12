Amnesty: Toenemende homohaat in voormalige Sovjetstaten

on

In de voormalige Sovjetstaten Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan en Kirgizië worden activisten die opkomen voor de rechten van lesbiennes, homo-, bi- en interseksuelen en transgenders steeds vaker onderdrukt, Dat concludeert Amnesty International in een vandaag verschenen rapport.

Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat de Russische autoriteiten en de media in de voormalige Sovjetrepublieken doelbewust het idee verspreiden dat de rechten van LHBTI’s ‘westerse waarden’ zijn, die op een of andere manier de nationale veiligheid bedreigen. De regeringen van Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan en Kirgizië hebben de laatste jaren LHBTI-rechten steeds zwaarder onderdrukt. In 2016 nam Wit-Rusland een wet tegen ‘homopropaganda’ aan. In andere landen zijn dergelijke wetten in de maak.

Ondermijnen

De LHBTI-activisten zijn aangewezen op internationale steun. Dat versterkt volgens Amnesty International het beeld dat de rechten waarvoor zij strijden ‘uit het buitenland afkomstig zijn met als doel de culturele en nationale waarden van de voormalige Sovjetrepublieken te ondermijnen’.

Volgens de mensenrechten organisatie is de LHBTI-beweging in Oost-Europa en Centraal-Azië verzwakt door zelfcensuur, onvoldoende bewustzijn van LHBTI-rechten en langdurige burn-outs van activisten.

Steun

Amnesty International dringt er bij de autoriteiten van Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan en Kirgizië op aan om ervoor te zorgen dat LHBTI-groepen hun werk veilig en zonder discriminatie kunnen uitvoeren. Daarnaast worden mensenrechtenorganisaties opgeroepen hun LHBTI-collega’s te steunen.

(Bron: Amnesty International, omslagfoto van het rapport: ‘Affection is not propaganda’; graffiti in Bishkek, Kyrgyzstan)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws