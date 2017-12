Zondag kerstbrunch voor biseksuelen bij Ikea in Duiven

on

Zondag 24 december wordt er een kerstbrunch gehouden bij Ikea in Duiven. De brunch wordt georganiseerd door het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) en Bi-Café Nijmegen.

De brunch geeft biseksuelen (panseksuelen, queers, seksueel fluïde mensen enz.) de kans om elkaar op een laagdrempelige manier te ontmoeten, zonder naar een (homo)bar te hoeven. Het brengt daarnaast ook wat gezelschap rond de Kerst.

Het Landelijk Netwerk Biseksualiteit gaat het hele land door met deze en soortgelijke acties om het contact tussen de verschillende groepen en organisaties te versterken, en om biseksuelen uit de omgeving te verbinden met biseksuelen uit andere delen van het land.

De eerste bijeenkomst was vorig jaar met kerst in Amersfoort, daarna volgde met Pasen Groningen. Deelnemers betalen alleen de brunch, zie ze kopen bij Ikea.

De bijeenkomsten bij Ikea zijn ontstaan in 2016. Twee organisatoren van de European Bisexual Conference 2016 zaten na afloop in de trein naar huis en zagen onderweg een reclamebord van Ikea en grapten naar elkaar dat het leuk zou zijn om er een B voor te zetten.

Het bleef bij een idee, maar toen ze op een later moment weer langs een Ikea-bord kwamen bedachten ze dat het hoog tijd was om er wat mee te doen.

De kerstbrunch in Duiven is van 10:00 tot 13:00 uur bij Ikea aan de Biograaf 2 in Duiven. De winkel gaat om 11:00 uur open.

Voor meer informatie:

https://www.facebook.com/events/2012950095611625/

http://www.lnbi.nl/

www.cocnijmegen.nl/bi-cafe/

