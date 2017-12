LHBTI-asielzoeker uit de regio Donetsk op straat gezet

on

Het COA heeft een asielzoeker uit de regio Donetsk in Oekraïne op straat gezet. De man kan de IND terug naar zijn land; het is er veilig. Met dat oordeel verliest hij het recht op opvang. LGBT Asylum Support heeft tijdelijke opvang geregeld in Groningen.

De rechtszaak die de asielzoeker heeft aangespannen dient, dinsdag 16 januari.

De man vroeg samen met twee vrienden een maand geleden asiel aan in Nederland. Ze waren actief in de homobeweging in hun land en deden mee aan de Gay Pride in Kiev dit jaar. Ze werden in Oekraïne in elkaar geslagen, kregen geen bescherming van de autoriteiten en geen medische hulp, waarop ze besloten te vluchten.

Veilig

De IND wees de aanvraag van de drie af; één van hen moest het land direct verlaten; twee werden overgeplaatst vanuit Ter Apel naar een ander AZC. Oekraïne wordt sinds oktober 2016 gezien als veilig land. Nederland is één van de vier lidstaten van de Europese Unie die Oekraïne als veilig land ziet naast Bulgarije, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.

De man die nu opgevangen is in Groningen, komt uit de regio Donetsk, het door separatisten gecontroleerde oostelijk deel van Oekraïne. Dat gebied wordt door Nederland beschouwd als conflictgebied.

Brief

‘LHBTI’s afkomstig uit het conflictgebied zullen in de gewone asielprocedure worden opgenomen, hen zal niet worden tegengeworpen dat zij afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst’, schreef oud-staatssecretaris Klaas Dijkhoff in antwoord op de brief die door LGBT Asylum Support gestuurd is, 7 juli 2017.

Verontwaardigd

LGBT Asylum Support is verontwaardigd over het op straat zetten van de asielzoeker. ‘Binnen de EU is het begrip ‘Veilig land’ opgesteld. Daaronder valt onder meer het feit dat er geen sprake mag zijn van foltering of onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Waarom maken we dan geen uitzondering voor deze kwetsbare groep? Waarom sluit Nederland de ogen hiervoor? Gaat het dan louter om economie, het oplossen van de vliegtuigramp MH17 maar niet om mensenrechten?’

(Bron en foto (man op de foto is niet de asielzoeker in kwestie): LGBT Asylum Support)

