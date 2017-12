Sponsors praten met RTL 7 over uitspraken in Voetbal Inside

on

Twee sponsors van het televisieprogramma Voetbal Inside gaan in gesprek met RTL omdat de bedrijven de homofobe grappen in programma te ver vinden gaan.

Heinken Nederland, de brouwer van Amstel Bier en Gillette zijn de sponsors die met de zender om tafel willen.

Heineken stelt in een verklaring: ‘We moeten ons altijd blijven afvragen of de inhoud van een gesponsord programma past bij de waarden van ons merk.’ De brouwer trekt zich vooralsnog niet terug als sponsor.

Gillette zegt pal te staan voor diversiteit. ‘Wij steunen op geen enkele manier uitlatingen die mensen kunnen kwetsen op basis van hun huidskleur, hun geslacht of hun seksuele geaardheid.’

Televisiemaker Sunny Bergman deed dinsdag een oproep aan adverteerders van het programma om zich terug te trekken vanwege racistische en homofobe opmerkingen van de René van der Gijp en Johan Derksen.

‘Lomp’

RTL zelf stelt in een reactie dat de mening van de mannen aan tafel bij Voetbal Inside ‘ongenuanceerd, lomp en controversieel’ is. Maar dat ‘het niet aan de orde is dat de grens wordt overschreden’. De zender voegt daaraan met klem toe dat de mening van de drie ‘analisten’ “niet gelijk staat aan de mening van RTL’.

(Bron: ANP/Facebook, screenshot RTL7)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws