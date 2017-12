Politie over geweld Arnhem: we hebben ons laten meeslepen

on

De politie is in de zaak tegen twee mishandelde mannen in Arnhem te voorbarig geweest met de vermoedens dat het om homohaat ging. ‘Onze berichtgeving had anders gemoeten’, schrijft de politie in een persbericht.

De twee slachtoffers, twee mannen van 31 en 35 jaar, werden in april na het uitgaan in elkaar geslagen. In de berichtgeving over het incident zei de politie dat er sterke aanwijzingen waren dat de mannen vanwege hun geaardheid waren mishandeld.

Ook de slachtoffers zelf zeiden dat ze het slachtoffer waren van homohaat. De verdachten ontkennen dat homohaat een rol heeft gespeeld. Na onderzoek kon het OM het ook niet vaststellen en de tenlastelegging werd vastgesteld op openlijke geweldpleging.

Hand in hand

De politie concludeert nu dat de agenten niet zo snel hadden moeten ingaan op een motief. ‘In de samenleving ontstond kort na de mishandeling veel tumult en verontwaardiging, omdat de mishandeling zou zijn ingegeven door homohaat. Uiteraard staan we als politie dan op scherp, zoals we elk signaal van homohaat zeer serieus nemen.’

De zaak kreeg landelijk veel aandacht en de discussie over geweld tegen homo’s laaide op. Bekende Nederlanders, onder wie D66-leider Pechtold en de inmiddels minister van Sociale Zaken Koolmees, lieten zich hand in hand fotograferen.

Niet vooruitlopen

In een nieuwsbericht zegt de politie dat ze veel waarde hecht aan onpartijdigheid. ‘Bij de onpartijdigheid hoort onder meer dat we onbevooroordeeld een recherche-onderzoek doen, zonder vooruit te lopen op de zaken.’

De zitting over de zaak is dinsdag achter gesloten deuren omdat de verdachten minderjarig zijn. De inhoudelijke behandeling is pas in maart.

(Bron: NOS)

Categorieën:Nieuws