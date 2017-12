Actie tegen homofobische uitspraken in Voetbal Inside RTL 7

on

Het RTL 7-programma Voetbal Inside is homo-onvriendelijk en grote sponsors moeten zich afvragen of ze deze homofobie mede mogelijk willen maken. Dat schrijft televisiemaker Sunny Bergman op haar Facebook-pagina.

‘Voetbal Inside laat zich al jaren van zijn meest seksistische en racistische kant zien. En deze week moesten homo’s het weer eens ontgelden. René van der Gijp walgt van homoseks (‘heel ranzig’) én van het idee om twee mannen te zien trouwen. Wat moet het verschrikkelijk zijn dit te aan te horen wanneer je ouders tv kijken en je zelf nog uit de kast wil komen.’

‘Treurig genoeg is het geen verrassing van de man die homofobie in de topsport al eerder normaliseerde- door dingen te zeggen als ’14-jarige homo’s stoppen met voetbal, die gaan in een kapperszaak werken’ en ‘15 potten vaseline gingen er doorheen nadat ik al die homo’s over me heen kreeg’. Johan Derksen noemt Gay Pride, het feest en protest voor LHBTI-emancipatie, ‘een bloemencorso’ van ‘heren met een veer in hun reet.’

‘Voetbal Inside wordt mede mogelijk gemaakt door Amstel Bier, Gillete en Toto. Willen deze merken ook homofobie mede mogelijk maken? Zo nee: waarom sponsoren deze merken Voetbal Inside dan nog?’, zo vraagt zij zich af.

Bergman roept iedereen op haar tekst te delen.

(Bron: Roze Golf, foto: screenshot Voetbal Inside)

