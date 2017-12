Lauren en Amy is eerste Australische stel dat in huwelijk treedt

on

Begin deze maand werd het homohuwelijk door het Australische parlement goedgekeurd. En nu is het daadwerkelijk zover: het eerste homokoppel is zaterdag officieel getrouwd. Lauren Price en Amy Walker gaven elkaar het ja-woord.

Lange tijd zorgde het homohuwelijk voor felle discussies in het parlement, maar ook onder de Australiërs. Nadat de meerderheid van de bevolking in een referendum zijn steun had uitgesproken voor legalisering van de verbintenis voor homostellen, ging ook het parlement akkoord.

Lauren en Amy zijn niet de enigen die zaterdag trouwden. Ook in Melbourne trouwde een lesbisch stel. Veel homostellen plannen hun bruiloft nog deze maand, voor het jaar ten einde is.

Kijk hier voor een video van de NOS.

(Bron en screenshot: NOS)

