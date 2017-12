Verbod op lhbt-evenementen na Ankara ook in delen Istanbul

on

Na Ankara, geldt nu ook in delen van Istanbul een verbod op alle theaterstukken, lezingen, films en tentoonstellingen waarin homo-, bi-, of transseksualiteit een thema is.

Ankara kwam in november met een dergelijk verbod.‘Deze uitingen kunnen een gevaar vormen voor de openbare veiligheid, de publieke gezondheid en moraliteit’, aldus het stadsbestuur.

De uitgesproken religieus-nationalistische groep Alperen Ocaklari vindt de maatregel niet voldoende. ‘Dit is een mooi begin, maar we verwachten meer van de overheid.’ De teksten van deze ultra-nationalisten over de ‘perverse’ levensstijl van homo’s, worden overgenomen door bestuurders in Turkije.

Afgelopen juni werd de Istanbul Pride verboden. Dat bleek een voorbode. In de week voor de Pride, bedreigde Alperen Ocaklari de mars. De gemeente Istanbul besloot vervolgens niet de Pride te beschermen tegen een mogelijke knokploeg van Alperen Ocaklari, maar het jaarlijkse homo-evenement te verbieden. Vanwege de veiligheid, zei de gemeente.

Ook het verbod dat nu geldt in Ankara is officieel een veiligheidsmaatregel. De boodschap van de overheid aan homo-, bi-, en transseksuelen in Turkije is: als jullie verdwijnen, dan is dat beter voor jullie veiligheid.

NOS-correspondent Lucas Waagmeester sprak met Kursat Mica, voorzitter van Alperen Ocaklari (foto) en de homobeweging en maakte deze bijdrage.

(Bron en screenshot: NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws