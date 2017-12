Radio 17-12: Om nooit te vergeten: de muziek van Jobriath

on

Zijn eigenlijke naam was Bruce Wayne Campbell, maar hij noemde zich Jobriath. Met een enorme marketingcampagne werd Jobriath in Amerika gelanceerd als de nieuwe David Bowie.

Na twee elpees was zijn carrière voorbij. De dagen van de glamrock –het genre van Jobriath- waren voorbij; de disco deed z’n intrede, maar bovenal: Jobriath was voor het grote publiek over de top: te extravagant en te homo.

Jobriath overleed in 1983 aan de gevolgen van aids; hij was een van de eerste slachtoffers van de epidemie die om zich heen greep in de Amerikaanse homoscene. Hij werd slechts 37 jaar.

Kees Neefjes is fan van het eerste uur en vertelt over deze talentvolle, maar verguisde en vergeten zanger.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 17 december tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

