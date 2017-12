Radio 10-12: Zangeres Dana na het Nationaal COC Songfestival

on

Zangeres Dana Petlan won het Nationaal COC Songfestival met het lied ‘De Tijd’.

De jury bestaande uit Maggie MacNeal, Dolly Bellefleur, Marga Bult en juryvoorzitter Jacques d’Ancona waren lovend over zowel het lied als de zangeres.

Dana Petlan is te gast in de Roze Golf om te praten over de overwinning, haar liedjes en over haar ambities. Ze neemt haar gitaar mee; het winnende lied zal ze ongetwijfeld gaan zingen.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 10 december tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel