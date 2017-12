Ministers willen onderzoek naar gemeentelijke ‘homolijsten’

on

Het kabinet laat onderzoeken of meer gemeenten in de jaren ‘50 bijhielden of sollicitanten homo waren. Vorige week werd bekend dat de gemeente Amsterdam ‘homolijsten’ bijhield.

Wie op een dergelijke lijst kwam, kwam niet in aanmerking voor een baan bij de gemeente.

De ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Van Engelshoven (Cultuur) willen weten of er in meer gemeenten sprake is geweest van ‘systematisch discrimineren op grond van seksuele geaardheid’.

De zogenoemde homolijsten in Amsterdam zijn vorig jaar gevonden in het Stadsarchief. De vondst werd aanvankelijk niet openbaar gemaakt, omdat veel van de destijds geweigerde sollicitanten nog in leven zijn. Vorige week kwam het bestaan van de lijsten naar buiten. Het COC drong aan op onderzoek.

Het Stadsarchief Amsterdam vermoedt dat ook in andere gemeentearchieven zulke lijsten te vinden zijn. In Rotterdam is daar al naar gezocht, maar daar zijn ze niet gevonden.

(Bron: NOS)

