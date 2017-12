‘Genderneutraal’ is volgens Nederlanders irritantste woord

on

Als er één woord in de Nederlandse taal is dat volgens Nederlanders zo snel mogelijk moet verdwijnen, dan is het wel ‘genderneutraal’. Het woord werd met 43 procent van de stemmen met afstand het vaakst gekozen in de Weg met het woord-verkiezing van het Instituut voor de Nederlandse taal dit jaar.

Op twee en drie eindigden respectievelijk ‘in je kracht staan’ en ‘papadag’.

Genderneutraal wordt volgens het instituut verfoeid vanwege de vorm: de kiezers vinden het Engelse woord gender niet mooi. Maar ook de discussie erachter wordt als irritant ervaren.

Onbegrip

‘Mensen begrijpen niet zo goed waarom je niet gewoon kan zeggen of iemand een man of een vrouw is’, zei woordvoerder Vivien Waszink in het programma Ekdom in de Ochtend op NPO Radio 2. Vorig jaar werd diervriendelijk vlees verkozen tot irritantste woord.

Vlaanderen

Aan de verkiezing deden zo’n 23.000 mensen mee. Er was niet alleen een Nederlandse lijst, ook in Vlaanderen kon op tien genomineerde woorden of uitdrukkingen worden gestemd. Vlamingen blijken vooral een hekel te hebben aan de stoplap ‘ik heb zoiets van’. Op twee en drie eindigden ‘me-time’ en ‘dagdagelijks’.

Uitslag Weg met het Woord-verkiezing

NEDERLAND VLAANDEREN 1. genderneutraal (43%) 1. ik heb zoiets van (28%) 2. in je kracht staan (14%) 2. me-time (22%) 3. papadag (14%) 3. dagdagelijks (13%) 4. shinen (11%) 4. groentjes (10%) 5. duurzaam (4%) 5. naar de toekomst toe (9%) 6. een stukje (4%) 6. comfortzone (6%) 7. soort van (4%) 7. super (4%) 8. loverboy (3%) 8. eigenlijk (3%) 9. super (2%) 9. leuk (3%) 10. eigenlijk (1%) 10. absoluut (2%)

(Bron: NOS)

