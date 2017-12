Parlementariër doet aanzoek tijdens debat over homohuwelijk

on

Tijdens een debat over het Australische homohuwelijk heeft een parlementariër alvast een voorschot genomen op de invoering ervan. Tim Wilson deed een aanzoek aan zijn partner, die op de publieke tribune zat.

‘Dit debat is de soundtrack van ons leven’, zei Wilson in het Huis van Afgevaardigden over de invoering van het homohuwelijk, waarvan de invoering bijna definitief is. ‘Dus het enige wat mij nu te doen staat is vragen: wil je met me trouwen?’

Na het ‘ja’ van zijn partner Ryan Bolger klonk er gejuich en werd er geapplaudisseerd. Het antwoord is opgenomen in de notulen van het Huis van Afgevaardigden.

Vorige maand stemde een meerderheid van de Australiërs voor het homohuwelijk. In een peiling per post steunde ruim 60 procent de invoering ervan.

De regering diende daarna een wetsvoorstel in om het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht mogelijk te maken. Vorige week stemde de senaat er al mee in. Verwacht wordt dat het Huis van Afgevaardigden deze week de wet goedkeurt, waardoor het Australische homohuwelijk definitief wordt.

(Bron en screenshot: NOS)

