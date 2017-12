Radio 03-12: Wim Rijken over de liefde, afscheid en zijn vader

on

Zanger, (stem)acteur en presentator Wim Rijken is bekend vanwege zijn succesduetten met Marga Bult en Conny Vandenbos. Hij stond in het theater met Maggie MacNeal en Carry Tefsen.

Onlangs verscheen zijn nieuwe album ‘Zo zijn we samen, met elf liedjes over liefde, dromen en verlangen. In een openhartig interview met Rop Janze vertelt Wim over de liefde, afscheid nemen en zijn relatie met zijn vader.

In deze uitzending van De Roze Golf wordt bekend gemaakt welk nummer van het album de nieuwe single wordt. Wat is de titel van de nieuwe single van Wim Rijken? Maak kans op een gratis exemplaar van het album ‘Zo zijn we samen’ van Wim Rijken en mail voor 11 december het antwoord naar rozegolf@rtvoost.nl. Het album wordt verloot onder de inzenders.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 3 december tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

