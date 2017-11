Volgend jaar in de bioscoop: nieuw homodrama ‘Love, Simon’

on

Volgend jaar maart verschijnt de film ‘Love, Simon’ in de bioscopen, de eerste trailer is inmiddels vrijgegeven. Het is een coming of age-film met een homothema.

De film laat de worsteling zien van Simon, een homoseksuele jongen in het laatste jaar van zijn middelbare school.

Het is het eerste homodrama gemaakt door een grote Hollywoodstudio; de meeste homofilms worden geproduceerd door kleine(re), onafhankelijke filmproducenten.

‘Love, Simon’ is van regisseur Greg Berlanti. Simon wordt gespeeld door Jurassic World-acteur Nick Robinson.

Andere rollen zijn voor onder andere Katherine Langford, Alexandra Shipp, Logan Miller, Jennifer Garner en Josh Duhamel.

Kijk hier voor de trailer.

