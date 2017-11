Petitie: Rian is homo en moet asiel in Nederland krijgen

on

LGBT Asylum Support is een petitie gestart om staatssecretaris Harbers te bewegen asiel te verlenen aan de Irakese asielzoeker Rian.

Rian werd in Irak zwaar mishandeld vanwege zijn geaardheid en vluchtte in 2015 naar Nederland en vroeg asiel aan. De IND geloofde zijn verhaal niet, beoordeelde hem als ongeloofwaardig LHBT-er en wees zijn asielaanvraag af.

Rian heeft inmiddels al meer dan een jaar een relatie met Richard en woont samen met hem in Middelburg.

Richard, zijn familie, vrienden en buren getuigden in de rechtszaak die volgde op de afwijzing van Rians verblijfsvergunning door de IND. Ook LGBT Asylum Support stond Rian bij. De rechter oordeelde begin november dat er is genoeg bewijs is dat Rian homoseksueel is, maar de IND is tegen de uitspraak in beroep gegaan.

Reden voor LGBT Asylum Support om een online petitie te starten. De stichting vindt dat er snel een einde moet komen aan de onzekere situatie waarin het stel verkeert en is van oordeel dat de staatssecretaris Rian snel asiel moet verlenen.

De petitie komt een dag nadat er een Kamermeerderheid is voor de motie van D66 waarin de IND wordt opgeroepen om beter te kijken naar de positie van LHBTI-asielzoekers.

Kijk hier naar een video van Rian en Richard van de Provinciale Zeeuwse Courant.

