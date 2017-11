Canada biedt excuses aan voor homofobie tijdens Koude Oorlog

on

De Canadese premier Trudeau heeft de lhbt-gemeenschap in zijn land excuses aangeboden voor de vijandige behandeling van homo’s in overheidsdienst gedurende de Koude Oorlog.

De premier richtte zich met name tot de ambtenaren, militairen, en politieagenten die tussen het eind van de Tweede Wereldoorlog en begin jaren ‘90 zijn tegengewerkt of weggestuurd vanwege hun seksuele geaardheid. Naast verontschuldigingen biedt hij hen een schadevergoeding van 96 miljoen euro aan.

Gevoeliger

Vanaf 1950 werden ambtenaren van wie werd gedacht dat ze homo waren, op last van de Canadese regering in de gaten gehouden en ondervraagd. In 40 jaar tijd zijn duizenden van hen ontslagen of dusdanig geïntimideerd dat ze zelf vertrokken. De heksenjacht – in de woorden van Trudeau – volgde uit de aanname dat homo’s gevoeliger dan anderen waren voor chantage door de vijanden van Canada.

‘Schaamte’

‘Ik sta hier vervuld van schaamte, verdriet en diepe spijt over onze handelwijze. We zaten fout. We bieden onze excuses aan’, zei Trudeau. De parlementariërs reageerden met een staande ovatie.

Belangengroepen voor lhbt-rechten hebben lang gevraagd om rehabilitatie van de betrokkenen en hebben nu met opluchting gereageerd op de excuses van Trudeau.

Kijk hier naar de verklaring van Trudeau in het parlement.

(Bron: NOS, foto: screenshot)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws