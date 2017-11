Specialisten bepleiten ‘draagmoederbank’ voor wensouders

on

Er zou een ‘draagmoederbank’ moeten komen, die wensouders koppelt aan vrouwen die een kind voor een ander willen dragen. Daarvoor pleiten een specialist voortplantingsgeneeskunde en de stichting FIOM, schrijft de Volkskrant dinsdag. Nu kunnen stellen alleen in eigen kring op zoek naar een draagmoeder.

‘Stellen die zelf geen draagmoeder kunnen vinden, kunnen wij niet doorverwijzen of verder helpen’, zegt gynaecoloog Roel Schats van het VU medisch centrum in Amsterdam. ‘En als er vrouwen bereid zijn draagmoeder te worden, kunnen zij zich nu nergens melden.’

Het VU medisch centrum is het enige ziekenhuis in Nederland waar heteroseksuele wensouders terechtkunnen voor zogenoemd ‘hoogtechnologisch draagmoederschap’, waarbij de draagmoeder via ivf een embryo krijgt geplaatst dat genetisch niet aan haar verwant is.

Ook het FIOM, kenniscentrum voor vraagstukken rond zwangerschap en afstamming, juicht een ‘draagmoederbank’ toe. ‘Als je de mogelijkheden van draagmoederschap in Nederland versterkt, voorkom je avonturen in landen waar draagmoeders worden uitgebuit’, zegt FIOM-beleidsmedewerker Hans van Hooff in de Volkskrant.

In Nederland is commercieel draagmoederschap verboden; bemiddeling tussen wensouders en draagmoeders is verboden. Ook mogen er geen openbare oproepen voor een draagmoeder worden gedaan.

Het FIOM en Schats pleiten voor het ‘Engelse model’: een bemiddelingsorganisatie zonder winstoogmerk, waar wensouders en draagmoeders kunnen worden gescreend, begeleid en aan elkaar gekoppeld. In Nederland is daar een wetswijziging voor nodig. De staatscommissie Herijking Ouderschap pleitte in haar advies in 2016 voor versoepeling van de regels.

Stichting Meer dan Gewenst voor lhbt-wensouders, wil eveneens ruimere mogelijkheden voor bijvoorbeeld homokoppels die zelf een draagmoeder en een eiceldonor hebben gevonden. ‘Wettelijk is dat al toegestaan. Toch wil nog geen kliniek dat ivf-draagmoederschap in zulke situaties uitvoeren’, zegt bestuurslid Sara Coster in de krant. De stichting is op zich voor een draagmoederbank, maar meent dat het eerst nodig is draagmoederschap juridisch beter te regelen, zoals ook de staatscommissie heeft aanbevolen.

