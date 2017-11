Brussels homostel moet kind teruggeven aan biologische moeder

on

Een homostel in Brussel moet het kind dat de twee dachten te hebben geadopteerd weer teruggeven aan de biologische moeder.

De twee mannen Manish en Michaël hadden een kinderwens en meldden zich bij een Vlaams adoptiebureau. Dat vond in 2016 een zwangere vrouw, die haar kind na de geboorte wilde afstaan aan de mannen.

De vrouw tekende bij de notaris het benodigde document en vijf dagen na de geboorte verhuisde het kind naar het stel.

‘Eindelijk voelden we ons ouders’, zegt Manish tegen de Belgische zender RTBF. Maar de adoptie moest nog officieel bevestigd worden door de rechtbank.

Laat

In februari dit jaar bedacht de biologische moeder zich en wilde haar kind terug. Afgelopen zomer gaf de rechter haar gelijk. Ook in hoger beroep oordeelde de rechter dat het kind terug moet naar de moeder.

‘De rechter is van oordeel dat het kind er het meest belang bij heeft om terug te keren naar zijn biologische familie en hij houdt geen rekening met de tijd die hij al met ons heeft doorgebracht, noch met het feit dat de moeder zo laat van gedachten is veranderd’, zegt Michaël.

Het homostel zocht dinsdag de publiciteit om andere wensouders te waarschuwen: ‘Zolang de adoptie niet officieel is, hebben adoptieouders heel weinig rechten.’

Nederlandse situatie

In Nederland is het anders geregeld. Een kind gaat eerst een maand of drie naar de crisisopvang als een moeder haar kind wil afstaan voor adoptie. In die tijd kan de moeder zich bedenken. Doet ze dat niet, dan ondertekent ze een document waarmee ze haar kind afstaat.

Het kind wordt dan ondergebracht bij aspirant-adoptieouders. Als die een jaar voor het kind hebben gezorgd kunnen ze een ‘verzoek tot adoptie’ indienen. Pas als de rechter de adoptie heeft toegewezen zijn de aspirant-adoptieouders de nieuwe ouders. Tot het moment van uitspraak van de rechter kunnen de biologische ouders nog van gedachte veranderen. In dat geval beslist de rechter wat het beste is voor het kind.

(Bron: RTL Nieuws/RTBF)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws