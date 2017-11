23ste Nationaal COC Songfestival zaterdag in Groningen

on

In Groningen wordt zaterdag het nationaal COC Songfestival gehouden. Het is voor de 23ste keer dat het roze liedjesfestijn plaatsvindt. COC Groningen & Drenthe won het festival vorig jaar, met het lied ‘Bliep Bliep’, gezongen door Het Vedriet van Drenthe.

Het songfestival wordt dit jaar gehouden in het Grand Theatre aan de Grote Markt in Groningen.

De jury onder voorzitterschap van Jacques d’Ancona bestaat verder uit Dolly Bellefleur, Marga Bult en Maggie MacNeal. Na afloop is er een Afterparty in het Platformtheather.

Dit jaar doen twaalf COC-afdelingen mee: Noord-Holland, Midden-Nederland, Amsterdam, Friesland, Zeeland, Leiden, Delft, Deventer, Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam en het organiserende Groningen & Drenthe.

COC Deventer

COC Deventer wordt vertegenwoordigd door Mrs Bo Rizz & the Pianoman met het nummer ‘Paraplu’. Dit duo bestaat uit zangeres Anja Dalhuisen en pianist Kees Kuiper, die ook de tekst en muziek schreef.

Doel

Het festival wordt steeds vaker gewonnen door liedjes waarvan zowel de tekst als de muziek zelf geschreven is. Het maatschappelijk belang van het festival is daarmee in de loop der jaren gegroeid.

Het COC Songfestival zet zich in lijn met de doelstelling van COC Nederland, vanuit een creatief perspectief in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in Nederland door een breed podium te bieden aan tekstschrijvers, componisten en uitvoerenden. Doel is het genereren van een breed aanbod aan liedjes met een LHBT thema.

