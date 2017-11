‘Mishandeld stel Arnhem geen slachtoffer anti-homogeweld’

on

De twee mannen die in april zwaar mishandeld werden in Arnhem zijn volgens het Openbaar Ministerie geen slachtoffer van anti-homogeweld. Volgens justitie is nergens in het onderzoek gebleken dat discriminatie of homohaat het motief was achter de mishandeling.

In de zaak worden vier minderjarige jongens vervolgd. Een vijfde jongen heeft te horen gekregen dat hij niet langer verdacht is. De advocaat van een van de verdachten zegt tegen Omroep Gelderland dat zijn cliënt wordt vervolgd voor openlijke geweldpleging. ‘Zoals elke zaterdag op de Korenmarkt gebeurt. Het is eigenlijk huis-, tuin- en keukengeweld.’

De twee homoseksuele mannen werden op de Nelson Mandelabrug in Arnhem aangevallen terwijl ze hand in hand liepen. Een van hen werd naar eigen zeggen bewerkt met een betonschaar, wat hem een paar tanden kostte. Volgens een van de verdachten deelde het homostel de eerste klap uit. Hij heeft geen aangifte gedaan.

De advocaat van de twee mannen, Sydney Smeets, laat weten ‘dat het onzin is dat er geen sprake zou zijn van anti-homogeweld’. ‘De jongens worden verdacht van openlijke geweldpleging met lichamelijk letsel als gevolg en als achtergrond een homofobe aanslag’, aldus de advocaat van het stel.

Volgens Smeets wordt anti-homogeweld niet genoemd in de dagvaarding. ‘Maar dat betekent niet dat daar dan ook geen sprake van is. Het motief is homohaat, en dat motief wordt meegenomen in de rechtszaak.’

De mishandeling leidde tot veel ophef. Op sociale media verschenen tal van foto’s van mensen die met een seksegenoot hand in hand liepen. Ook D66-leider Alexander Pechtold en de huidige minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees deden dat. In Arnhem kwamen een weekend na het incident 2500 mensen bijeen om hun afschuw te uiten over geweld tegen homo’s.

De rechtszaak begint 19 december. Dat is een zogenoemde regiezitting, die nodig is omdat verdachten maar beperkte tijd in hechtenis mogen blijven zonder rechtszaak. Omdat de verdachten minderjarig zijn, is de zitting achter gesloten deuren.

