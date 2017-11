Twee zoenende vrouwen na uitgaan mishandeld in Amsterdam

on

In Amsterdam zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee vrouwen op straat mishandeld door een aantal jongens. Eén van de slachtoffers is documentairemaker Denise Kelm Soares. Een film van haar is te zien op het documentairefestival IDFA.

‘Ik kan me niet precies herinneren wat er is gebeurd. Ik weet nog dat ik haar kuste en dat er twee of drie jongens naar ons schreeuwden. Ik begreep niet wat. Daarna weet ik dat ik op de grond lag en dat er veel bloed was’, zegt de 31-jarige Denise tegen AT5.

‘Ze sloegen me op mijn hoofd. Ik ben daarna naar het ziekenhuis gegaan. Ik heb hier pijn en in mijn benen.’ De vriendin waarmee Denise op pad was, kreeg een schop in haar buik. Volgens haar lachten de jongens haar na de mishandeling.

De mishandeling vond plaats in de Reguliersdwarsstraat, nadat de twee een club hadden verlaten. De twee slachtoffers zijn met een taxi naar het ziekenhuis gegaan. Daar bleken de verwondingen mee te vallen.

‘In mijn land voel ik me niet veilig om een meisje te zoenen op straat. Ik dacht dat dat hier wel zou kunnen.’ Soares heeft aangifte gedaan en de mishandeling is ook al op de politieke agenda gezet door D66.

Raadslid Jan-Bert Vroege noemt de ernst van het incident, de reputatieschade voor de stad tijdens een festival als IDFA en het veiligheidsgevoel van LHBTI’s reden genoeg voor een passend gebaar richting deze vrouwen.

