Explosieve groei van aantal syfilis-besmettingen in Overijssel

Er is sprake van een explosieve groei van het aantal gevallen van syfilis bij mannen die seks hebben met mannen. Normaal gesproken ligt het aantal geconstateerde besmettingen met syfilis jaarlijks rond de tien in de regio IJsselland; alleen al dit jaar registreerde de GGD tot augustus 36 syfilis-gevallen.

Ook in Twente is er een toename van het aantal syfilis-gevallen. Landelijk is er een daling, zo blijkt uit de ‘Thermometer Seksuele Gezondhied‘ van het RIVM.

Harriette van Buel van GGD IJsselland heeft geen verklaring voor de explosieve stijging van het aantal syfilis-besmettingen.

Samen met de GGD Twente probeert GGD IJsselland de netwerken van de mannen bij wie syfilis is geconstateerd, in kaart te brengen om zo de oorzaak van de stijging te achterhalen.

Partnerwaarschuwingssysteem

De GGD’s in Overijssel hebben samen met het RIVM een partner-waarschuwingssysteem opgezet, om sekspartners te bewegen zich ook te laten testen. Er wordt systematisch gevraagd naar postcodes en telefoonnummers van sekspartners en afgesproken wie ze benadert.

Anale en orale seks

Syfilis wordt overgedragen middels onbeschermde anale of orale seks. Een eerste merkbare klacht kan een soort zweertje zijn. Deze verdwijnt vanzelf, maar de bacterie blijft actief. Die kan bestreden worden met een aantal injecties antibioticum.

