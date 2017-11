COC Zondagmiddagsalon Deventer met lezing Notariële Zaken

on

Misschien niet het meest opwindende onderwerp voor een zondagmiddag, maar wel belangrijk: het regelen van zaken als wie erft wat en wie behartigt mijn zaken als ik dat zelf niet meer kan?

Het zijn vragen waar notaris Kuipers van Smalbraak Notarissen in Deventer het antwoord op heeft en er graag over vertelt.

Dat doet hij op uitnodiging van COC Deventer voorafgaand aan de ZondagMiddagSalon in De Fermerie aan het Muggeplein 9 in Deventer. Hij gaat specifiek in op notariële zaken die van belang kunnen zijn voor oudere lesbiennes en homoseksuelen.

Zaken als erfrecht en de AWBZ/WLZ. Daarnaast brengt hij met name het levenstestament onder de aandacht. Zo’n levenstestament betreft een afspraak, waarbij iemand regelt wie zijn of haar zaken dient te behartigen, in geval de persoon in kwestie dat zelf niet of niet meer goed kan. Bijvoorbeeld bij toenemende ouderdom, dementie, afwezigheid of andere vorm van verminderde wilsbekwaamheid.

De toegang is gratis en de notaris begint zijn lezing om 14:00 uur. Aansluitend, vanaf 16:00 uur is de ZondagMiddagSalon.

