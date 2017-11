Lhbt-evenementen in Ankara voor onbepaalde tijd verboden

on

In de Turkse hoofdstad Ankara zijn voor onbepaalde tijd alle lhbt-evenementen verboden. De gouverneur van de stad zegt dat veel inwoners van de stad zich storen aan uitingen van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

Onder het verbod vallen ook theatervoorstellingen, filmvertoningen, exposities en paneldiscussies. Woensdag werd al een gayfilmfestival in Ankara verboden uit angst voor ongeregeldheden.

Homoseksualiteit is in Turkije niet strafbaar, in tegenstelling tot in veel andere moslimlanden. Wel krijgen homo’s er geregeld te maken met vijandigheid en discriminatie. Ook werd dit jaar de Gay Pride voor het derde achtereenvolgende jaar verboden.

Provocatie

Volgens de gouverneur van Ankara is het verbod nodig voor de openbare orde en veiligheid. ‘We hebben te maken met zekere sociale gevoeligheden. Lhbt-evenementen kunnen voor sommigen provocerend zijn en leiden tot wrijving of vijandigheid tussen bevolkingsgroepen.’

(Bron: NOS, foto: Pride in 2014)

