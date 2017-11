Protestantse Kerk Nederland stelt beslissing homohuwelijk uit

on

Het landelijk bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de beslissing ober gelijke behandeling in de kerk van het huwelijk tussen hetero’s en homo’s uitgesteld.

De synode wil er alles aan doen de behoudende vleugel niet van zich te vervreemden.

Ter tafel lag een voorstel van het bestuur van de synode, het gesprek te openen, maar de regels in de kerkorde zo te laten. Die schrijven voor dat een huwelijk tussen man en vrouw in de kerk kan worden ingezegend. Andere relaties – lees het homohuwelijk – kunnen worden gezegend. Een nieuwe discussie zou tot polarisatie leiden.

Het synodebestuur had twee ervaringsdeskundigen uitgenodigd en hun verhaal maakte diepe indruk. In de daarna volgende discussies in kleine groepjes werd ‘van hart tot hart’ gesproken. Die ‘kwetsbare sfeer’ wilde het bestuur behouden.

Oude wonden

Herman van Wijngaarden van Hart van Homo’s was een van de gastsprekers. Hij hield de synodeleden voor dat ze oude wonden niet moeten openrijten. Hij is uitgekomen voor zijn homoseksualiteit en verstaat de Bijbel zo, dat hij single moet blijven.

In zijn behoudende kerk heeft hij daarmee geen enkel probleem gehad, hij voelt een toenemende openheid. Maar: ‘De deur is net opengegaan, ik ben bang dat die weer wordt dichtgeslagen’, aldus Van Wijngaarden in Trouw.

Het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging, riep de synode van de Protestantse Kerk eerder op tot een dialoog, waarin ruimte is voor LHBTI’ers.

‘Geen onderscheid’

In een commentaar schrijft de krant dat er in de kerk voor iedereen een volwaardige plek moet zijn. ‘Als er érgens geen onderscheid tussen mensen gemaakt zou moeten worden, is het daar.’

Daarom vindt de krant dat het onderscheid tussen homo- en heterohuwelijken in de PKN gaat verdwijnen. ‘Waarbij plaatselijke gemeenten – net als nu – wel de vrijheid moeten houden om daar zelf al dan niet invulling aan te geven.’

(Bron: Trouw)

