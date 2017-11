Asielzoeker uit Pakistan vrijgelaten na drie dagen zonder eten

on

De 26-jarige homoseksuele asielzoeker die dreigde te worden uitgezet naar Peshawar (Pakistan) is onverwacht vrijgelaten. Hij zat in afwachting van zijn uitzetting vast in het detentiecentrum in Zeist.

De man heeft drie dagen naakt opgesloten gezeten in een isoleercel met alleen een deken. Hij kreeg geen eten en te weinig water waardoor hij spoelwater uit het toilet heeft moeten drinken.

Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) heeft aangekondigd Kamervragen te stellen over deze zaak.

Vormfout

Volgens de advocaat van de man is hij vrijgelaten vanwege een vormfout van de IND. Hij kan daardoor voorlopig niet uitgezet worden naar Pakistan, waar hij vrijwel zeker het slachtoffer zal worden van eerwraak.

Direct na zijn arrestatie probeerde de asielzoeker een einde aan zijn leven te maken met behulp van zijn schoenveter. Daarop werd hij in een isoleercel geplaatst.

Brandbrief

Eind vorige week vroeg een groot aantal LHBTI-organisaties de Tweede Kamer al via een gezamenlijke brandbrief om de uitzetting te verhinderen. De vriend en de vader van de asielzoeker zijn al vermoord om de ‘eer van de familie te zuiveren’. De Nederlandse regering erkent dat Peshawar een onveilige regio is voor LHBT-ers, maar de IND denkt niet dat de asielzoeker homoseksueel is.

