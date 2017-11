Boek over transgender Eric van fotograaf Jasper Groen is klaar

on

Het fotoboek over transgender Eric* (met een *) wordt komende zaterdag gepresenteerd in Amsterdam. Het boek van fotograaf Jasper Groen vertelt het verhaal van Eric; het is een intiem portret over impact en acceptatie, dat wordt verteld aan hand van vele foto’s en brieven.

Aan het boek is vijf jaar gewerkt.

Eric is één van de ruim 40 transgender jongeren die Groen sinds 2010 heeft geportretteerd. Hun lot gaat hem aan het hart, zegt hij. ‘Ik bewonder hun kracht om voor zichzelf te kiezen, ondanks een samenleving die toch vooral nog negatief staat tegenover transgenders. Denk maar aan iets eenvoudigs als de recente discussie over genderneutrale toiletten.’

Gevoelens

Dat het boek uitsluitend bestaat uit foto’s van Eric, een Spanjaard die woont in Berlijn, heeft meerdere redenen. ‘Allereerst ken ik niemand die emoties beter kan vertalen naar een houding en een gelaatsuitdrukking dan hij’, zegt de fotograaf. ‘Daarnaast mocht ik zonder enige vorm van censuur citeren uit onze briefwisseling, waarin hij gevoelens over zijn ouders niet onder stoelen of banken steekt.’

Zelfacceptatie

‘Ik vraag met mijn boek aandacht voor de emoties die komen kijken bij zelfacceptatie en een coming-out. Helaas merkte ik de afgelopen jaren dat de interesse van de rest van de wereld vooral bij de al dan niet aanwezige geslachtsdelen ligt, maar ik voel geen behoefte om die nieuwsgierigheid te bevredigen. Al is het ook weer niet zo dat Eric zich voor zijn lichaam moet schamen, dus ik laat soms op subtiele wijze een glimp ervan zien.’

Activist

Van observerende fotograaf is Jasper Groen activist geworden. ‘Niet dat ik overal op de barricades sta, maar ik zie mijn camera als mijn wapen. Ik geloof dat zichtbaarheid van transgender jongeren een belangrijke stap is op weg naar acceptatie en respect.’

‘Onacceptabel’

Homo-organisatie ILGA toonde recent nog aan, na onderzoek in 77 landen, dat de acceptatie van LHBT’ers aanzienlijk toeneemt wanneer ondervraagden iemand kennen uit de doelgroep. Hoewel er de laatste drie jaar steeds meer transgenders naar buiten treden, bijvoorbeeld via het programma Hij is een Zij, is die emancipatie nog lang niet voltooid. ‘Alle statistieken tonen aan dat deze groep zwaarder wordt getroffen door geweld, discriminatie, vereenzaming en werkeloosheid dan andere Nederlanders. Dat is onacceptabel.’

Het boek Eric* verschijnt in een oplage van 350 exemplaren.

Een gesprek met fotograaf Jasper Groen was te horen in de Roze Golf van 3 juli 2016.

(Foto: Jasper Groen)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder